Inter, contro la Roma debutta la I M Special Jersey: a San Siro in campo con la quarta maglia (Di martedì 11 maggio 2021) Nella serata di domani l’Inter campione d’Italia sarà impegnata nel match del Meazza contro la Roma, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I nerazzurri, per l’occasione, sfoggeranno la quarta maglia I M Special Jersey, come annunciato direttamente sui canali social ufficiali del club meneghino. I M Special Jersey Domani i Campioni d'Italia scenderanno in campo con l'I M Special Jersey! Acquistala subito https://t.co/YaLCzc7XA6#IMInter #InterRoma pic.twitter.com/0MpLCitL57 — Inter (@Inter) May 11, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Nella serata di domani l’campione d’Italia sarà impegnata nel match del Meazzala, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I nerazzurri, per l’occasione, sfoggeranno laI M, come annunciato direttamente sui canali social ufficiali del club meneghino. I MDomani i Campioni d'Italia scenderanno incon l'I M! Acquistala subito https://t.co/YaLCzc7XA6#IMpic.twitter.com/0MpLCitL57 —(@) May 11, 2021 SportFace.

pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - Inter : ??? | MATCH REPORT Contro i doriani, un girone fa, la nostra ultima sconfitta ????? Oggi, a San Siro, i Campioni d'… - CattaDario : RT @pisto_gol: Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titolo. Peccat… - sportface2016 : #SerieA | #Inter, contro la #Roma debutta la I M Special Jersey: a San Siro in campo con la quarta maglia #InterRoma

Ultime Notizie dalla rete : Inter contro Conte "Scudetto da onorare fino all'ultima partita" Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma di Fonseca. "E' un'ottima squadra, quindi ci aspettiamo una formazione che ha voglia di finire nel miglior ...

Inter, Conte: 'Tanti record da inseguire, la vittoria deve essere fissa nel cervello. I ragazzi hanno una professionalità...' Commenta per primo Annullata la conferenza stampa con i giornalisti, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a Inter Tv prima del match contro la Roma: 'A Roma abbiamo disputato una buonissima partita, ci fu il rammarico del pari nel finale subito su un corner dove non eravamo stati prontissimi, per il resto ...

Inter, passerella d'onore contro la Juve: la posizione della tifoseria Calcio News 24 Abu Rudeinah: "La comunità internazionale fermi i falchi israeliani prima di un nuovo bagno di sangue" Parla il portavoce del presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas: "Da giorni andavano avanti le provocazioni degli estremisti ebrei a Gerusalemme. E ora..." ...

Inter, Antonio Conte avvisa Roma e Juventus Niente conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro la Roma per Antonio Conte, che però è intervenuto a Inter TV: “Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite ed ...

