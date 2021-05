Herpes Zoster e lesioni cutanee: come gestirle? (Di martedì 11 maggio 2021) Fuoco di Sant’Antonio – Herpes Zoster. Cos’è l’Herpes Zoster e come gestire le lesioni create dalla patologia? Il ruolo fondamentale dell’Infermiere esperte o specializzato in Wound Care. Il termine “Herpes Zoster” deriva da due parole: “Herpes” dal sostantivo “herpeto?n” e “Zoster”, che in greco classico ,significano rispettivamente “serpente” e “cintura”. Nella tradizione popolare, l’Herpes Zoster e? noto anche come il “fuoco di Sant’Antonio”. In base all’interpretazione mistico-religiosa, infatti, l’eremita fu tormentato nel deserto dal diavolo che si manifestava sotto forma di serpente. Sant’Antonio Abate (250-356 circa) aveva la fama di taumaturgo e ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Fuoco di Sant’Antonio –. Cos’è l’gestire lecreate dalla patologia? Il ruolo fondamentale dell’Infermiere esperte o specializzato in Wound Care. Il termine “” deriva da due parole: “” dal sostantivo “herpeto?n” e “”, che in greco classico ,significano rispettivamente “serpente” e “cintura”. Nella tradizione popolare, l’e? noto ancheil “fuoco di Sant’Antonio”. In base all’interpretazione mistico-religiosa, infatti, l’eremita fu tormentato nel deserto dal diavolo che si manifestava sotto forma di serpente. Sant’Antonio Abate (250-356 circa) aveva la fama di taumaturgo e ...

repubblica : Herpes Zoster, un vaccino in arrivo contro il 'Fuoco di Sant'Antonio' - maxdd11 : Herpes Zoster, arriva il nuovo vaccino adiuvato - advgiornalista : Cos'è l'Herpes Zoster e come gestire le lesioni create dalla patologia? Il ruolo fondamentale dell'Infermiere esper… - Marilenapas : RT @Corriere_Salute: È disponibile anche in Italia il vaccino ricombinante adiuvato contro l’Herpes Zoster, il cosiddetto «Fuoco di Sant’An… - advgiornalista : RT @AssoCare: Cos'è l'Herpes Zoster e come gestire le lesioni create dalla patologia? Il ruolo fondamentale dell'Infermiere esperte o speci… -