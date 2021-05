Advertising

azzurro_di_sci : RT @Fantaski_it: Le squadre femminili FISI per stagione 2021/2022 #fisalpine - AnsaTrentinoAA : Sci: la Fisi ufficializza le squadre azzurre 2021/22. Rinaldi sarà ds, Ghidoni e Lorenzi dt maschili. Ruldi dt donn… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: la Fisi ufficializza le squadre azzurre 2021/22 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: la Fisi ufficializza le squadre azzurre 2021/22 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci: la Fisi ufficializza le squadre azzurre 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Fisi

ANSA Nuova Europa

Il presidente della, Flavio Roda, ha ufficializzato la composizione delle squadre azzurre per la stagione olimpica 2021/22. Massino Rinaldi è stato confermato ds, mentre nel settore maschile sono stati confermati ...Il presidente dellaFlavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre dialpino maschile per la stagione 2021/22. Confermati i due direttori tecnici, Alberto Ghidoni per le discipline veloci e Roberto ...ROMA, 10 MAG - Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato la composizione delle squadre azzurre per la stagione olimpica 2021/22. Massino Rinaldi è stato confermato ds, mentre nel settor ...Il presidente della Fisi Flavio Roda ha ufficializzato la composizione della squadra femminile di sci alpino per la stagione 2021/22. Confermati il direttore sportivo Massimo Rinaldi e il direttore te ...