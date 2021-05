Israele | nuovi scontri tra palestinesi e polizia a Gerusalemme | oltre 300 feriti Razzi da Gaza | chiuse strade e sospesi treni a confine con Striscia

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele, nuovi scontri tra forze di polizia e palestinesi in tutto il Paese. Gli agenti hanno usato cannoni ad acqu… - fattoquotidiano : Continuano, violente, le proteste dei manifestanti palestinesi a Gerusalemme che da giorni si oppongono agli esprop… - Agenzia_Italia : I nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Continuano, violente, le proteste dei manifestanti palestinesi a Gerusalemme che da giorni si oppongono agli espropri… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Continuano, violente, le proteste dei manifestanti palestinesi a Gerusalemme che da giorni si oppongono agli espropri… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele nuovi

Poi fa presente che i contagi 'con le riaperture aumenteranno, nelle prossime settimane, ipositivi, ma solo per le fasce di età più giovani' , come avvenuto nel Regno Unito e in. Il ...Poi fa presente che i contagi 'con le riaperture aumenteranno, nelle prossime settimane, ipositivi, ma solo per le fasce di età più giovani, come avvenuto nel Regno Unito e in'. ...Il sottosegretario alla Salute: "Entro due settimane tutte le Regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle mezzanotte. E i ristoranti potranno lavorare anche al chiuso" ..."Nel giro di 2-3 mesi potremo essere anche noi ai livelli di Israele e Inghilterra". A dirlo Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, che ha aggiunto: "Poi la sfida è restare tali e do ...