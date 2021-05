Lampedusa piagata dagli sbarchi, quasi mille in 24 ore. “Residenti stremati” (Di domenica 9 maggio 2021) Lampedusa, 9 mag — Lampedusa nuovamente al collasso, sotto il flusso incalzante degli sbarchi di immigrati. Solo nelle ultime ore si registrano quasi mille nuove presenze, di diversa nazionalità, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza e successivamente portati sull’isola siciliana.Non c’è pace per LampedusaNon c’è davvero pace per la piccola e sofferente località, da anni ormai al centro delle rotte degli immigrati che cercano fortuna in Italia. Ed appare chiaro come l’avvento della bella stagione farà da propulsore a un sensibile incremento degli arrivi. sbarchi che come ogni anno arrecano un’enorme serie di problemi — umanitari, igienici, turistici, di sicurezza — visto che Lampedusa è, o sarebbe, un polo turistico da sempre rinomato. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021), 9 mag —nuovamente al collasso, sotto il flusso incalzante deglidi immigrati. Solo nelle ultime ore si registranonuove presenze, di diversa nazionalità, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza e successivamente portati sull’isola siciliana.Non c’è pace perNon c’è davvero pace per la piccola e sofferente località, da anni ormai al centro delle rotte degli immigrati che cercano fortuna in Italia. Ed appare chiaro come l’avvento della bella stagione farà da propulsore a un sensibile incremento degli arrivi.che come ogni anno arrecano un’enorme serie di problemi — umanitari, igienici, turistici, di sicurezza — visto cheè, o sarebbe, un polo turistico da sempre rinomato. ...

