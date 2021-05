Covid | Zambon | “Guerra doveva informare Speranza su rapporto Oms”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) “Non c’è dubbio” che il ministro della Salute, Roberto, “dovesse essere informato di questa pubblicazione e questo era un compito assegnato a Ranieri. Oggi sappiamo che non ha svolto questo compito e quindi si è causato un incidente diplomatico”. Lo ha detto Francesco, ex funzionario dell’Oms che scrisse il, poi ritirato, in cui definiva ‘improvvisata’ la prima risposta italiana all’emergenza, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. “Io penso che il ministro non sapesse di questose non quando è uscito. Non gli era stato comunicato da chifarlo”, anche se è “difficile pensare che dopo non ci sia stato un coinvolgimento del ministro”, ha affermato. Ranieri, vicedirettore vicario ...