Vita ALIENA Altra scoperta su MARTE | dove ci sono i marziani

(Di sabato 8 maggio 2021) Teorie sullasu.Lasu: la troveremo mai? Circa un anno fa, il Rover Curiosity Mars della NASA ha individuato dei composti organici chiamati tiofeni (contenenti quattro atomi di carbonio e un atomo di zolfo, disposti in un anello) su Mare, suggerendo un cenno diprimordiale su. I composti organici trovati si trovano tipicamente nel carbone, nel petrolio greggio e nel tartufo bianco sulla Terra. La presenza di tale composto indica che potrebbero esserci dei principi disu, che hanno prodotto i composti attraverso un processo biologico, probabilmente coinvolgendo batteri piuttosto che un tartufo, ma per confermarlonecessari ulteriori studi. Secondo i ricercatori, i tiofeni potrebbero ...

Advertising

meteogiornaleit : MAGAZINE. Le prime foto - vere - di vita aliena scoperta su Marte. Molto differenti rispetto alle aspettative comun… - rubio_chef : @ardovig @giuseppegullon8 Giustiziato: Persona a cui sia stata tolta la vita in seguito all'esecuzione di una conda… - toonishock : Nonostante l’indifferenza sia spesso la scelta più semplice, essa aliena lentamente dalla vita stessa. Non abbiate… - SalwoPatrizio : @massimo_avv Satana ha poco tempo e lo sa. Prepariamoci ad una vita sempre più controllata e alla futura presenza aliena. - IoNonFaccioNien : RT @KR1SpaceIdeas: ??Torniamo a parlare di una meraviglia della tecnologia spaziale, il #JamesWebbSpaceTelescope, che sembra ormai pronto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita ALIENA

Agenzia ANSA

Magica e sognante! Yann Tiersen - Voto 7,25 - Mutante,, elettronica. Nasce con una serie di ...00 - Beat meticcio per liriche dada quartiere. Giaime +Rose Villain - Voto 5,50 - Classica ...... da qualche giorno la band ha lanciato una radio '' per 'entrare in contatto' con gli ... E se per i Coldplay " citando i Bluvertigo " è praticamente ovvio che esistano altre forme di, questa ...Teorie sulla vita su Marte. La vita su Marte: la troveremo mai? Circa un anno fa, il Rover Curiosity Mars della NASA ha individuato dei composti organici chiamati tiofeni (contene ...Su Prime Video, Cosmic Sin è un'opera di propaganda mascherata da fantascienza che non trova il suo senso nemmeno in chiave trash.