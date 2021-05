Visita nelle RSA: Speranza firma ordinanza che le riapre (Di sabato 8 maggio 2021) L'ingresso nelle Rsa è consentito solo a Visitatori in possesso di Certificazione Verde Covid-19. Lo specifica il documento del ministero Salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) L'ingressoRsa è consentito solo atori in possesso di Certificazione Verde Covid-19. Lo specifica il documento del ministero Salute L'articolo proviene da Firenze Post.

