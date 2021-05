Roma, allarme per un presunto ordigno in strada: chiuso viale delle Province (Di venerdì 7 maggio 2021) allarme nella serata di oggi, 7 maggio, a Roma, in viale delle Province per la presenza di un oggetto abbandonato in strada, all’altezza della chiesa di Sant’Ippolito. Sul posto, pochi minuti dopo le ore 21:00, sono intervenuti, dopo la segnalazione da parte di un cittadino, gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, i militari dell’esercito e gli artificieri, che hanno verificato che si tratta di una pentola a pressione, un bollitore, poggiato sul muretto dell’ufficio postale. Le forze dell’ordine in via precauzionale hanno provveduto a chiudere la strada. I residenti sono stati fatti allontanare. (Foto Alberto Castaldo – Quelli di Piazza Bologna) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021)nella serata di oggi, 7 maggio, a, inper la presenza di un oggetto abbandonato in, all’altezza della chiesa di Sant’Ippolito. Sul posto, pochi minuti dopo le ore 21:00, sono intervenuti, dopo la segnalazione da parte di un cittadino, gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, i militari dell’esercito e gli artificieri, che hanno verificato che si tratta di una pentola a pressione, un bollitore, poggiato sul muretto dell’ufficio postale. Le forze dell’ordine in via precauzionale hanno provveduto a chiudere la. I residenti sono stati fatti allontanare. (Foto Alberto Castaldo – Quelli di Piazza Bologna) su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma allarme Roma, trovato impiccato in un bar in via Tiburtina: ipotesi suicidio Il bar doveva aprire oggi e dentro quel bar, lui, si sarebbe suicidato. Un uomo è stato trovato impiccato nel suo bar sulla Tiburtina a Roma . È accaduto in tarda mattinata. A dare l'allarme la moglie che non riuscendolo a rintracciare è andata nel locale. Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito. Si ipotizza il suicidio ...

L'oncologo: 'Scoperta causa resistenza cancro polmone a immunoterapia' ...prima di iniziare il trattamento immunoterapico potrebbe rappresentare un 'campanello d'allarme' ... la collaborazione con altri enti, in questo caso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', e la ...

