Razzo cinese fuori controllo: dove cadranno i detriti, tavolo tecnico alla Protezione civile (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio, ma Pechino getta acqua sul fuoco: 'Solo una piccolissima porzione potrebbe ... Leggi su today (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio, ma Pechino getta acqua sul fuoco: 'Solo una piccolissima porzione potrebbe ...

Advertising

DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - andreabettini : Razzo cinese, le stime aggiornate dell'@esa: rientro incontrollato previsto fra le 15.35 dell'8 maggio e le 01.27 d… - disinformatico : Titoli imbecilli e irresponsabili per il rientro di uno stadio di un razzo cinese: i fatti - Profilo3Marco : RT @romatoday: Razzo cinese fuori controllo: dove cadranno i detriti, tavolo tecnico alla Protezione civile - infoitscienza : UN RAZZO CINESE IN “CADUTA LIBERA” PUÒ COLPIRE L’ITALIA, RIUNITO TAVOLO TECNICO DALLA PROTEZIONE CIVILE -