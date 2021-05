Donna scomparsa a novembre ritrovata viva in una tenda cinque mesi dopo: sopravvissuta mangiando erba e muschio (Di giovedì 6 maggio 2021) Una Donna dello Utah (Stati Uniti) scomparsa a novembre è stata trovata viva in una tenda da campeggio , sopravvissuta per più di cinque mesi mangiando erba, muschio e bevendo acqua di un fiume vicino ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Unadello Utah (Stati Uniti)è stata trovatain unada campeggio ,per più die bevendo acqua di un fiume vicino ...

