Daydreamer | le anticipazioni del 7 maggio | rivale in amore minaccia Sanem

anticipazioni Daydreamer puntata 7 maggio. L'agenzia di Can è al lavoro per trovare Arthur Capello, ma conosciamo Ayca: Sanem è subito gelosa. Can e Sanem sono alle prese con la ricerca del regista Arthur Capello, che dovrà dirigere una pubblicità per un importante cliente. Questo regista non esiste, ma è stata soltanto un'invenzione di Leyla per non perdere l'incarico. Adesso tutto il team dell'agenzia si è messo all'opera per trovare un attore con le giuste caratteristiche. Il profilo vincente sarà quello di un attore sconosciuto di teatro: Hayati Tokmak. L'ingresso principale a questo punto della storia è quello di Ayca, la figlia del signor Asim, che avrà il compito di seguire da vicino la campagna pubblicitaria. Can e Sanem fanno la sua conoscenza.

