Processo Vannini, per i Ciontoli si aprono le porte del Carcere: “E’ quasi una vendetta” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le porte del Carcere si sono aperte per l”intera famiglia Ciontoli. Dopo la Sentenza definitiva del Caso Vannini, Antonio Ciontoli, il padre è stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre i figli, Federico e Martina, e la moglie Maria, a 9 anni e 4 mesi. “Ci abbiamo creduto fino alla fine”, dice la mamma di Marco, Marina. Leggi anche: Sentenza Cassazione omicidio Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni Le parole dei Ciontoli Le porte del Carcere si aprono e gli animi si scaldano. Con il viso rigato dalle lacrime, Martina, che fino a poco tempo fa lavorava come infermiera professionista, ha dichiarato: “State mettendo le manette a una persona perbene mentre lasciate liberi i delinquenti. Ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ledelsi sono aperte per l”intera famiglia. Dopo la Sentenza definitiva del Caso, Antonio, il padre è stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre i figli, Federico e Martina, e la moglie Maria, a 9 anni e 4 mesi. “Ci abbiamo creduto fino alla fine”, dice la mamma di Marco, Marina. Leggi anche: Sentenza Cassazione omicidio: Antoniocondannato a 14 anni Le parole deiLedelsie gli animi si scaldano. Con il viso rigato dalle lacrime, Martina, che fino a poco tempo fa lavorava come infermiera professionista, ha dichiarato: “State mettendo le manette a una persona perbene mentre lasciate liberi i delinquenti. Ho ...

CorriereCitta : Processo Vannini, per i Ciontoli si aprono le porte del Carcere: “E’ quasi una vendetta” - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Processo per l'omicidio Vannini: la mamma di Marco commenta le parole di Federico Ciontoli #Mattino5 - mattino5 : Processo per l'omicidio Vannini: la mamma di Marco commenta le parole di Federico Ciontoli #Mattino5 - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Omicidio Vannini, ultimo atto del processo: in diretta a #Mattino5 parlano i genitori di Marco - Profilo3Marco : RT @mattino5: Omicidio Vannini, ultimo atto del processo: in diretta a #Mattino5 parlano i genitori di Marco -