Lavoro agile o no, al centro dei servizi pubblici dovrebbe esserci sempre il cittadino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno dei grandi problemi del nostro paese è l'inveterata tendenza a far polemiche su tutto. I social sono ormai uno "speakers' corner" nel quale chiunque e su qualunque argomento viene preso dal sacro fuoco di dire la sua, spesso a sproposito. Il clima avvelenato finisce per generare una tempesta di stupidaggini che oscura numeri e fatti. Si perde così la capacità di valutare obiettivamente ogni situazione e di capire persino quale sia la direzione intrapresa. E' il caso delle montanti polemiche sulla decisione che il Governo ha assunto nel recente "decreto proroghe" in tema di soglia minima per la prestazione in Lavoro agile relativamente al settore pubblico. Il coro è unanime, da entrambe le parti: da un lato si grida al rientro coatto ed al rischio contagio, dall'altro ci si frega le mani con le solite considerazioni (fannulloni, pagati per stare in ...

