Pattinaggio artistico | Maya Khromykh su Eteri Tutberidze | “Emana una grande energia”

Giuly_tomlinson : @lucreziaaa__ Pattinaggio artistico il tuo? - RedazioneAdp : Pattinaggio artistico su ghiaccio, Cristina Bonan vince la finale nazionale del Trofeo delle Regioni… - polmasi : Corso estivo di pattinaggio artistico per principianti nella pista del Parco Rodari a Casalecchio. Tutti i lunedì a… - fisritalia : È nata a #Monfalcone, ha partecipato all’edizione 2019 dell’Open International de Danse - Hettange-Grande di… - yamasa50 : RT @MartinaFrammart: Il pattinaggio artistico in Giappone. Da Yuka Sato a Shizuka Arakawa -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

L'Amico del Popolo

ROVIGO - Ritorno alle competizioni di, nella specialità di singolo, l'undici e dodici aprile scorsi a Silea (TV), presso la pista nei giardini di via Del Parco, che ha visto avvicendarsi le prestazioni di quasi 150 ...Una tre giorni dedicata alal Pattinodromo Arcobaleno di via Tevere, al parco della Bissuola, che riapre alle gare dopo le chiusure imposte dalla pandemia da Covid19 e a seguito dei lavori dei mesi scorsi, ...Il Team guidato da Eteri Tutberidze, allenatrice-guru di pattinaggio artistico, si è trovato nuovamente al centro delle cronache a seguito del clamoroso ritorno di Alexandra Trusova dopo l'esperienza ...Non solo Italia. Sarà una settimana significativa per il pattinaggio artistico a rotelle internazionale; dal 4 al 9 maggio andranno infatti in scena i Campionati Panamericani 2021, quest'anno allestit ...