Marvel Studios: un video promozionale racconta la Fase 4 (Di martedì 4 maggio 2021) Nella giornata di ieri i Marvel Studios hanno pubblicato sui loro canali social un video che celebra l' inizio della Fase 4 e svela numerosi particolari riguardo delle pellicole in arrivo. Un contenuto che ha l' obiettivo non solo di far emozionare i fan storici ma anche di spingere le persone in sala nonostante il periodo di crisi globale. I Marvel Studios stanno continuando a lavorare raccontando storie uniche e in grado di catturare milioni di fan in tutto il mondo. In questi 3 minuti di immagini ci sono state svelate le "priorità" del Marvel Cinematic Universe, compresi i nuovi titoli di film già annunciati e le prime immagini di lavori già in programmazione. Da Shang-Chi passando per gli Eterni, fino ad arrivare al sequel di Black Panther, la ...

