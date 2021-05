Uomini e Donne, crisi alle spalle: un’amata coppia fa sognare i fan (Di lunedì 3 maggio 2021) Una coppia nata appena l’anno scorso ad Uomini e Donne che racconta di un riavvicinamento subito dopo una crisi Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo soltanto l’anno scorso durante il dating show di Maria De Filippi. La coppia è uscita dal programma dopo una lunga esperienza fatte di esterne romantiche e piccole discussioni. Una volta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Unanata appena l’anno scorso adche racconta di un riavvicinamento subito dopo unaSara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo soltanto l’anno scorso durante il dating show di Maria De Filippi. Laè uscita dal programma dopo una lunga esperienza fatte di esterne romantiche e piccole discussioni. Una volta L'articolo proviene da Inews.it.

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - AkiraZhong : @PeppeSan_ Che hai visto? Barbara d'Urso? Uomini e Donne? Mara Venier? Dimmi fragola, mi interessa molto ?? - giovann58134961 : “Sono stata licenziata per aver detto che gli uomini non possono diventare donne”, by @giuliomeotti… -