I programmi in tv oggi, 4 maggio 2021: il Commissario Montalbano e film (Di martedì 4 maggio 2021) Su Canale 5 Manchester United – PSG, su Sky Cinema Una donna per amica. Guida ai programmi Tv della serata del 4 maggio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 4 maggio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Papillon. L’epica storia di Henri “Papillon” Charrière, uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull’Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un’improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) Su Canale 5 Manchester United – PSG, su Sky Cinema Una donna per amica. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Papillon. L’epica storia di Henri “Papillon” Charrière, uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull’Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un’improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis ...

ItaliaRai : A #litaliaconvoi, Stefano Lampertico, direttore di @scarpdetenis, ci racconta le motivazioni umanitarie del suo gio… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 4 maggio 2021: il Commissario Montalbano e film - siwel44it : @the_highsparrow Certi programmi servono anche a questo. Gettano via le maschere di molti, soprattutto dei pupazzet… - strawfield01 : oggi pure la polemica su ellen pompeo che non sa recitare, sinceramente fottesega non dobbiamo vedere h24 programmi… - brongosalvatore : RT @Moonlightshad1: Mi scusi @lagana_riccardo, a lei pare un normale esercizio di critica l’accusa di fare programmi per bastonare? Oggi è… -