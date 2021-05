Halo Infinite | anteprima | un “reboot nello spirito” che promette bene – Anteprima – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 3 maggio 2021) La nostradi, un “” chemolto e sembra pronto a mantenere la parola data.. Ambizioso, in questo modo definiremmo, il nuovo capitolo della serie ideata da Bungie e ora saldamente tra le mani di 343 Industries. Questa nuova avventura – perOne,Series S,Series X e PC – vuole chiaramente segnare un punto di svolta per la saga e sta puntando in alto, molto in alto. Di certo troppo in alto per la precedente data di uscita, fine 2020 o, in altre parole, il D1 della nuova … Anteprime giochiOneRead More L'articolo, ...