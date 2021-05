Berrettini-Fognini | il romano è favorito a Madrid Precedenti e quote dei book-makers

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cresce l’attesa per il derby tra Matteoe Fabioin programma domani come terzo match a partire dalle 11.00 sul campo Arantxa Sanchez Stadium. Una sfida che si preannuncia altamente spettacolare con ilche parte leggermente. Nell’unico precedente, risalente agli Internazionali d’Italia del 2017, vinse il tennista di Arma di Taggia. Oggi l’equilibrio sembra essersi spostato verso il numero 10 del mondo, anche seha già dimostrato di potersela giocare con chiunque sulla terra rossa. Analizzando lefornite daila vittoria diappare quasi scontata, leoscillano tra 1,28 e 1,35, mentre il successo del ligure viene pagato da 3,1 a 3,5. Di certo il ...

WeAreTennisITA : A Madrid #Fognini supera in tre set lo spagnolo #Taberner. 7-6, 2-6, 6-3 il risultato finale dopo oltre due ore di… - josemorgado : Fognini-Berrettini tomorrow - Adnkronos : Atp Madrid, #Fognini supera Taberner: ora il 'derby' con Berrettini. - lifestyleblogit : Atp Madrid, Fognini supera Taberner: ora il 'derby' con Berrettini - - RaiSport : ?? #AtpMadrid: #Fognini al secondo turno, affronterà #Berrettini L'#azzurro ha superato lo spagnolo #Taberner in tre… -

Al secondo turno del torneo Masters 1000 affronterà il numero uno del tennis italiano Derbya Madrid. Fabiosi impone sullo spagnolo Carlos Taberner in tre set - con il punteggio di 7 - 6 (7 - 4), 2 - 6, 6 - 3 in oltre due ore di gioco - e si qualifica per il ...ha sportivamente vendicato l'eliminazione alle qualificazioni di Lorenzo Musetti, sconfiggendone l'artefice. Il tennista italiano ha parlato dell'imminente scontro con Matteoin ...Cresce l'attesa per il derby tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini in programma domani come terzo match a partire dalle 11.00 sul campo Arantxa Sanchez Stadium. Una sfida che si preannuncia altamente ...Fabio Fognini può continuare a sognare al torneo di tennis Masters 1000 Madrid: il ligure si è imposto sullo spagnolo Carlos Taberner nel giro di 3 lunghi set. Alla fine ...