Ilaria Capitani | il web chiede le dimissioni | cosa è successo?

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - rtl1025 : ?? #Fedez ha pubblicato su Twitter il video della conversazione telefonica con la vice direttrice di Rai3 Ilaria Ca… - borghi_claudio : Ecco la nota leghista #IlariaCapitani che secondo #Fedez ha cercato di censurarlo. Biografia direttamente da quella… - crystalcapiaghi : RT @Fedez: La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai… - carlucci_cc : RT @LaNotiziaTweet: 'Fedez sputtana la Rai, vergogna': il M5s chiede le dimissioni dopo la telefonata di Ilaria Capitani pubblicata su Twit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capitani

Il rapper ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo monologo sul Ddl Zan , un intervento - sostiene - "definito inopportuno" dalla vicedirettrice di Rai 3,. In una ...... in una nota nella quale la dirigenza ribadisce che 'l'intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei ...Il rapper accusa Rai 3 di aver tentato di censurare il suo monologo. Viale Mazzini smentisce. Salvini: "Concerto pagato da tutti, no a comizi de' sinistra". Pd e M5s dalla parte del cantante ...La nota dopo il video pubblicato su Twitter dal rapper con la registrazione della telefonata con la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani prima dell'evento Dopo le accuse lanciate ieri da Fedez, la d ...