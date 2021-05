LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: la 4×400 femminile azzurra vola a Tokyo! 4×400 maschile e 4×100 femminile in finale (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 20.52 Nell’ultima batteria scenderanno in pista l’Italia, la Bielorussia, il Botswana, il Portogallo, il Sudafrica e la Francia. 20.50 Il Brasile, con una prova solida, è primo con il crono di 38.44. Seconda la Germania, terzo il Giappone che abbassa il tempo di ripescaggio che spettava all’Ucraina. La Danimarca con 39.06 realizza il record nazionale. 20.47 Ricordiamo che l’Italia, a caccia ancora del pass olimpico, sarà impegnata nell’ultima batteria. 20.44 Nella seconda batteria saranno in pista Germania, Zimbabwe, Polonia, Danimarca, Brasile e Giappone. 20.42 L’Olanda è prima con un ottimo 38.79 davanti al Ghana che è dietro di millesimi. Una caduta nel cambio fra prima e seconda frazione ha messo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 20.52 Nell’ultima batteria scenderanno in pista l’Italia, la Bielorussia, il Botswana, il Portogallo, il Sudafrica e la Francia. 20.50 Il Brasile, con una prova solida, è primo con il crono di 38.44. Seconda la Germania, terzo il Giappone che abbassa il tempo di ripescaggio che spettava all’Ucraina. La Danimarca con 39.06 realizza il record nazionale. 20.47 Ricordiamo che l’Italia, a caccia ancora del pass olimpico, sarà impegnata nell’ultima batteria. 20.44 Nella seconda batteria saranno in pista Germania, Zimbabwe, Polonia, Danimarca, Brasile e Giappone. 20.42 L’Olanda è prima con un ottimo 38.79 davanti al Ghana che è dietro di millesimi. Una caduta nel cambio fra prima e seconda frazione ha messo ...

zazoomblog : LIVE Atletica World Relays 2021 in DIRETTA: Italia a caccia delle Olimpiadi con 3 staffette! Tortu e Jacobs in pist… - Bennid22 : RT @demichelis90: Primo allenamento verso l'Udinese ?? Chiesa back ?? Danilo ?? - demichelis90 : Primo allenamento verso l'Udinese ?? Chiesa back ?? Danilo ?? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Allenamento terminato. Squadra al lavoro sulla parte atletica - itscloudyhere_ : @formulagiaestro Perché non hai ancora visto una gara di atletica live -