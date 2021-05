Coltellata al cuore | arrestato dopo sei mesi

(Di sabato 1 maggio 2021) di Alessandro Crisafulli Una lite, sfociata in tragedia. Parole, diventate lame. Silenzi, trasformati dai carabinieri in manette. Tutto per un affare legato a una macchina. Protagonista della vicenda ...

Advertising

FelicianiElio : Manchester United 6 AS ROMA 2, altra pesante sconfitta, altra coltellata nel cuore sportivo e passionale - _Valentinaae_ : Leggere certe cose è peggio di una coltellata al cuore - AngiolinaRuta : RT @Giordano_Pi: #30aprile LO SCEMPIO DI UNA SINDACA A 5 STALLE.... UNA COLTELLATA AL CUORE DI ROMA.... - Giordano_Pi : #30aprile LO SCEMPIO DI UNA SINDACA A 5 STALLE.... UNA COLTELLATA AL CUORE DI ROMA.... - marluce965 : @Mamox__ Grazie, sono stata fortunata e mi sono salvata... pensare a chi non ce l’ha fatta è una coltellata al cuore ogni volta -

Ultime Notizie dalla rete : Coltellata cuore

Il Giorno

È solo neldella notte quando, appena conclusa l'operazione d'urgenza, l'ospedale comunica di avere in cura un uomo non identificato con una ferita al petto, che gli uomini dell'Arma ...Presto dalle parole il gruppo era passato ai fatti, era spuntato un coltello che aveva raggiunto al petto, sfiorandogli il, un 37enne con dimora in città. A quel punto il gruppo si era diviso. ...In manette per tentato omicidio un moldavo di 31 anni, il connazionale 37enne si salvò per miracolo dopo un’operazione durata 7 ore ...Un incontro chiarificatore tra connazionali per una vicenda legata all’acquisto di un’auto era degenerato in un accoltellamento quasi mortale, lo scorso ottobre, a Desio. A di ...