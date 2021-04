Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti. Successo per l'Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Il lanciatore europeo Vega tornato a volare , dopo l anomalia che nel novembre 2020 aveva portato alla fine prematura della missione VV17, e ha portato in orbita il satellite francese Pl iades Neo 3, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) Il lanciatore europeo, dopo l anomalia che nel novembre 2020 avevaalla fine prematura della missione VV17, e hainil satellite francese Pl iades Neo 3, ...

Advertising

emanueleph : RT @AnsaScienza: #Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti Dopo l'anomalia del novembre 2020. - adelaide_miotto : RT @AnsaScienza: #Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti Dopo l'anomalia del novembre 2020. - Leonardo_IT : RT @AnsaScienza: #Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti Dopo l'anomalia del novembre 2020. - antonellatonon1 : RT @AnsaScienza: #Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti Dopo l'anomalia del novembre 2020. - Avio_Group : RT @AnsaScienza: #Vega è tornato a volare, ha portato in orbita 6 satelliti Dopo l'anomalia del novembre 2020. -