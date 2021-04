Vaccinazioni, centrato il target delle 500mila dosi. Record in Lombardia, Piemonte e Veneto (Di venerdì 30 aprile 2021) Il dato ancora parziale del 29 aprile è 497.933 somministrazioni. Da verificare ora se si riuscirà a mantenere lo stesso ritmo nei prossimi giorni. Finora c’è stato un crollo la domenica con una media di 129 mila inoculazioni Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 aprile 2021) Il dato ancora parziale del 29 aprile è 497.933 somministrazioni. Da verificare ora se si riuscirà a mantenere lo stesso ritmo nei prossimi giorni. Finora c’è stato un crollo la domenica con una media di 129 mila inoculazioni

