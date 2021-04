“ Lo Zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti” e la vittoria a Cannes

(Di venerdì 30 aprile 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo e andiamo a. Faremo un viaggio tra sogno e fiaba per parlarvi di un film che tra le polemiche ha vinto la Palma d’oro. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Lo Zioche sile” di Apichatpong Weerasethakul, il primo film thailandese ad avere questo riconoscimento “Oggetti e persone che si trasformano o si ibridano” Questo è ciò di cui parla principalmenmte “Lo Zioche sile” secondo il regista Apichatpong Weerasethakul. È infatti un film che si divide tra sogno e realtà ispirato ad “A Man Who Can Recall His Past Lives”, un libro sulla storia di un uomo che...

Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In the mood for East, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo de Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti di Apichatpong Weerasethakul Alcune opere trascendono la loro concezione oggettiva. Prendiamo i film. Sì, sono prodotti, materia cinematografica, racconti ...... produttore di un film ultra onirico premiato a Cannes, ovvero Lo Zio Boonmee di Apichatpong Weerasethakul) in cui c'è tutta l'anima del progetto: "Come ben sai, l'avvicinamento alla lavorazione del ... Abbiamo dedicato questa puntata di Movie Award a Lo Zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti vincitore della Palma d'oro a Cannes ... A partire dal 18 giugno, l'IAC Villeurbanne ospita una monografica dedicata all'artista e cineasta tailandese Apichatpong Weerasethakul.