Can Yaman o Ryan Friedkin? Diletta Leotta è nera e si fa accompagnare a casa (Di venerdì 30 aprile 2021) Cappuccio rosso in testa, mascherina e lungo cappotto nero, viso insolitamente rabbuiato e poca voglia di scherzare con i fotografi. Diletta Leotta, dopo i rumors di un nuovo flirt con il figlio del proprietario della Roma, Ryan Friedkin, e le voci sul tira e molla con Can Yaman, si è sfogata sui social. Ma non è bastato a chiudere i pettegolezzi e ora, adirata e scossa, si fa accompagnare a casa dal collega di radio Daniele Battaglia. All’inizio è stata la storia con Can Yaman a far molto discutere. “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?” ha scritto la Leotta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Cappuccio rosso in testa, mascherina e lungo cappotto nero, viso insolitamente rabbuiato e poca voglia di scherzare con i fotografi., dopo i rumors di un nuovo flirt con il figlio del proprietario della Roma,, e le voci sul tira e molla con Can, si è sfogata sui social. Ma non è bastato a chiudere i pettegolezzi e ora, adirata e scossa, si fadal collega di radio Daniele Battaglia. All’inizio è stata la storia con Cana far molto discutere. “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?” ha scritto la...

