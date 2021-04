Romina Power guarda avanti e sorride | “Credo nella giustizia”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.. Ecco quello in cui lei crede. Solo così si può vivere serenamente affrontando le avversità che la vita ci mette dè una delle artiste più amate e seguite in Italia e in tutto il mondo. La cantante statunitense ma naturalizzata italiana è una donna molto spirituale e molto

Advertising

Romeo_Coffey : - Giu_Fabiana : RT @DonJuan62499955: I?? 80's Al Bano & Romina Power - Liberta - SINSING : RT @DonJuan62499955: I?? 80's Al Bano & Romina Power - Liberta - Emilio_Diaz86 : Felicità de Al Bano And Romina Power -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

La cantanteha condiviso una foto su Instagram in cui sorride e scrive una frase profonda che guarda al futuroha condiviso una foto su instagram in cui appare raggiante e sorridente. ...Il caso di Ylenia Carrisi continua a catturare l'attenzione. E' apparsa una nuova immagine della ragazza scomparsa 27 anni fa. Pere Al Bano Carrisi la ferita comportata dalla scomparsa della loro figlia rimane aperta. Il trauma sorto dalla sparizione di Ylenia Carrisi ha segnato la loro vita per sempre. Da ...La figlia di Al Bano e Romina Power ritorna a far parlare di sé: il caso si riapre alle cronache per una foto di Ylenia Carrisi inedita.Romina Power pubblica una stories su Instagram che lascia intendere la sua nostalgia nei confronti del passato, quando era più giovane, ...