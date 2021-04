Mazepin e Schumacher pronti per il Portogallo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Gran Premio delsi avvicina sempre più. Tutte le scuderie si stanno preparando per il circuito di Portimao dove sarà importante classificarsi bene in vista di Barcellona. I piloti della Haas,, sonoper scendere in pista e rimediare agli errori commessi ad Imola.-F1: un campionato intenso e impegnativosonoper il GP del? Sembra proprio di sì. I due piloti appartenenti alla scuderia statunitense Haas, sonoa scendere in pista. Micke Nikitadesiderano classificarsi in una buona posizione anche in vista del GP di Barcellona che si correrà domenica 9 maggio. I ...