Ucraina: Kiev espelle il console russo a Odessa (Di martedì 27 aprile 2021) Kiev, 27 apr. (Adnkronos) - L'Ucraina espelle il console russo a Odessa in risposta all'espulsione, da parte di Mosca, del console ucraino a San Pietroburgo, accusato di spionaggio. Il console russo a Odessa dovrà lasciare il Paese entro il 30 di questo mese, ha stabilito il ministero degli Esteri a Mosca. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021), 27 apr. (Adnkronos) - L'ilin risposta all'espulsione, da parte di Mosca, delucraino a San Pietroburgo, accusato di spionaggio. Ildovrà lasciare il Paese entro il 30 di questo mese, ha stabilito il ministero degli Esteri a Mosca.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kiev Ucraina - Russia: espulso il console russo a Odessa Kiev, 27 apr 12:45 - Il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato il console russo nella città di Odessa persona non grata in risposta all'espulsione di Mosca...

Il presidente ucraino visita Chernobyl a 35 anni dal disastro ... creando quella 'nube' che arrivò a contaminare quasi i tre quarti dell'Europa, con Ucraina, Bielorussia e Russia i Paesi più colpiti. La centrale si trovava un centinaio di chilometri a Nord di Kiev.

Ucraina: Kiev, domani Zelensky incontra Macron in Francia ANSA Nuova Europa Ucraina: Kiev espelle il console russo a Odessa Kiev, 27 apr. (Adnkronos) - L'Ucraina espelle il console russo a Odessa in risposta all'espulsione, da parte di Mosca, del console ucraino a San ...

Speciale difesa: Ucraina-Danimarca, ministri Difesa a colloquio, focus su situazione Donbass Il ministro della Difesa ucraino Andrii Taran ha discusso in dettaglio con l'omologa danese Trine Bramsen sulla situazione della ...

