“Ora ce l’hai”. Gabriel Garko in lutto, tutti notano cosa hanno fatto Eva Grimaldi e Rosalinda Cannavò (Di martedì 27 aprile 2021) Il momento è di certo tra i più difficili che il celebre attore torinese ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Gabriel Garko, uno dei volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, ha recentemente dovuto dire addio al padre Claudio. Uomo di notevole tempra, sempre pronto a sostenerlo nelle scelte, talvolta difficili, che ha dovuto compiere. La notizia è arrivata repentina attraverso il potente messaggio che l’attore ha postato sui canali social. Di corredo a una vecchia foto del genitore, in cui è palese la somiglianza dei tratti fisionomici di Gabriel, le parole sono state poche. Sovente in questi casi bastano i lemmi giusti a far pervenire al pubblico la carica emotiva che certe frasi veicolano. Gabriel Garko, lutto per la morte del ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 aprile 2021) Il momento è di certo tra i più difficili che il celebre attore torinese ha dovuto affrontare nel corso della sua vita., uno dei volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, ha recentemente dovuto dire addio al padre Claudio. Uomo di notevole tempra, sempre pronto a sostenerlo nelle scelte, talvolta difficili, che ha dovuto compiere. La notizia è arrivata repentina attraverso il potente messaggio che l’attore ha postato sui canali social. Di corredo a una vecchia foto del genitore, in cui è palese la somiglianza dei tratti fisionomici di, le parole sono state poche. Sovente in questi casi bastano i lemmi giusti a far pervenire al pubblico la carica emotiva che certe frasi veicolano.per la morte del ...

