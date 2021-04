**Calcio: Serie A, Lazio-Milan 3-0** (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La Lazio batte 3-0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2? e al 51? e il gol di Immobile all’87’. In classifica i rossoneri restano fermi a quota 66 in terza posizione insieme a Juventus e Napoli, mentre i biancocelesti sono sesti con 61 punti e una partita da recuperare. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – Labatte 3-0 ilnel posticipo della 33/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2? e al 51? e il gol di Immobile all’87’. In classifica i rossoneri restano fermi a quota 66 in terza posizione insieme a Juventus e Napoli, mentre i biancocelesti sono sesti con 61 punti e una partita da recuperare. L'articolo proviene da City Roma News.

