Foto di gruppo con complottista | ovvero | quando il game c’è sfuggito di mano

Prima di QAnon, prima del Pizzagate, prima che si cominciasse anche solo a parlare di Alternate Reality games (ARG), ossia di giochi interattivi che usano come piattaforma il mondo reale, un libro dei lontani anni Ottanta aveva intuito confusamente alcuni degli strani intrecci di questi nostri tempi un po' troppo interessanti. E no, non è "Il pendolo di Foucault" di Umberto Eco, che sarebbe arrivato solo alla fine del decennio. È un libro decisamente meno importante, un romanzo del 1981 della scrittrice americana Rona Jaffe, "Mazes and Monsters", da cui l'anno dopo fu tratto un film per la tv con Tom Hanks, e che in Italia arrivò nel 1985 con il titolo "Era solo un gioco", pubblicato da Sperling & Kupfer. Il romanzo racconta di quattro compagni di college con la passione per i giochi di ruolo, e in particolare per un fantasy game di nome Mostri e ...

