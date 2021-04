“È davvero dura per la nostra categoria Cosa dovrei fare | cambiare mestiere come ha detto qualcuno?”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito condividiamo una delle numerose lettere di testimonianza che ogni giorno riceviamo. “Appartengo alladei lavoratori legati al mondo delle palestre,saprà chiuse ormai dal lontano 24 ottobre 2020. So che lei ha molti impegni e non desidero farle perdere più tempo del dovuto, sarebbe inutile dilungarsi su quello che non sta funzionando, posso però cercare di rendermi utile con delle considerazioni sull’attuale situazione che spero possiate portare all’attenzione di chi si occupa di sport all’interno delle sedi istituzionali.La chiusura di ottobre scorso è stata prolungata di mese in mese ed in base al modus operandi fino ad ora utilizzato, eliminando la variabile vaccini, noi rischiamo se va bene di riaprire nel periodo estivo per poi richiudere nuovamente a Ottobre 2021. Ora, la maggior parte delle palestre a parte ...