Anthony Hopkins dopo la vittoria dell'Oscar: «Voglio rendere omaggio a Chadwick Boseman»

Le parole, poche, sono arrivate ore dopo la cerimonia degli Oscar. «Buongiorno, sono qui nella mia terra natale, in Galles e, a 83 anni, non mi aspettavo di poter ricevere questo premio. Sono grato all'Academy, e la ringrazio. Voglio rendere omaggio a Chadwick Boseman (candidato come miglior protagonista per Ma' Rainey Black Bottom, ndr), che ci è stato portato via troppo presto, e, ancora, vi ringrazio tutti. Davvero, non me lo aspettavo, perciò mi sento onorato. Grazie».

