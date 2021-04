Inter | Mentana | “Scudetto a un passo | ma il gol annullato al Verona è inaccettabile”

(Di domenica 25 aprile 2021) Da una parte la felicità per la vittoria che avvicina la suaallo, dall’altra la denuncia per un golall’Hellas (di Faraoni per un presunto fallo ad Handanovic) che non gli è piaciuto. Il direttore del TgLa7, Enrico, noto tifoso nerazzurro, ha commentato il successo contro i veneti nella 33^ giornata di Serie A. Un 1-0 arrivato grazie al gol di Darmian, ma al giornalista non è proprio andato giù il gol. “Io sono contento che l’sia ormai a undallo. Però oggi ho visto annullare alun gol regolarissimo. Questo non è accettabile nell’era del Var“, il commento su Facebook di. SportFace.

Il gol annullato al Verona contro l'Inter sembra essere diventato l'argomento del giorno sui social. Interisti contro tutti, anche se i ... Enrico Mentana, ad esempio, ha preso posizione su Facebook ...