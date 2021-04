Animali in pessime condizioni scoperti nel Napoletano (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri forestali della stazione di Marigliano, insieme a quelli della stazione parco di Ottaviano e a personale dell’ASL veterinaria, hanno ispezionato un’area protetta che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio. Un 50enne di Ottaviano è stato denunciato per maltrattamento di Animali perché è risultato essere gestore di Animali in pessime condizioni fisiche. Nel fondo vi erano cavalli, cani, galline, maiali vietnamiti, asini e capre tibetane. Due cavalli si presentavano magri, con muscoli posteriori quasi concavi. Un altro, invece, era ferito alla zampa posteriore sinistra. Nei box dove erano ospitati i cani erano depositate al suolo feci di topo. Nelle ciotole non c’erano acqua e cibo, lo stesso negli stalli dove erano chiusi i maiali. I militari hanno poi scoperto due ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri forestali della stazione di Marigliano, insieme a quelli della stazione parco di Ottaviano e a personale dell’ASL veterinaria, hanno ispezionato un’area protetta che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio. Un 50enne di Ottaviano è stato denunciato per maltrattamento diperché è risultato essere gestore diinfisiche. Nel fondo vi erano cavalli, cani, galline, maiali vietnamiti, asini e capre tibetane. Due cavalli si presentavano magri, con muscoli posteriori quasi concavi. Un altro, invece, era ferito alla zampa posteriore sinistra. Nei box dove erano ospitati i cani erano depositate al suolo feci di topo. Nelle ciotole non c’erano acqua e cibo, lo stesso negli stalli dove erano chiusi i maiali. I militari hanno poi scoperto due ...

