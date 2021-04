Cagliari, corsa salvezza e brutte notizie: spunta un positivo al Covid (Di sabato 24 aprile 2021) brutte notizie per il Cagliari di Leonardo Semplici, impegnato nel pieno della corsa salvezza. Un giocatore è risultato positivo al Covid. Il Cagliari è impegnato in una corsa salvezza che vede i sardi nel pieno di una querelle dalla quale sembra davvero difficile venirne fuori. Ad oggi la squadra di Semplici si trova al terzultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021)per ildi Leonardo Semplici, impegnato nel pieno della. Un giocatore è risultatoal. Ilè impegnato in unache vede i sardi nel pieno di una querelle dalla quale sembra davvero difficile venirne fuori. Ad oggi la squadra di Semplici si trova al terzultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

Dadez77 : @Gazzetta_it Dovete battere il Cagliari altro che United, non dovete falsare la corsa salvezza - internewsit : Cagliari, tegola nella corsa salvezza: un positivo al Coronavirus - - SpadaSimone : RT @Cagliari1920ne1: Corsa salvezza, può essere #Pereiro l'uomo della provvidenza per il #Cagliari?????? [?? @SpadaSimone] - Cagliari1920ne1 : Corsa salvezza, può essere #Pereiro l'uomo della provvidenza per il #Cagliari?????? [?? @SpadaSimone] - infoitsport : Lazio-Torino a fine campionato: il Cagliari e gli altri club coinvolti nella corsa salvezza si ribellano -