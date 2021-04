Speranza firma l’ordinanza, ora è ufficiale: 14 regioni passano in zona gialla (Di venerdì 23 aprile 2021) È ufficiale, l’Italia si tinge di giallo. Il ministro della salute, Roberto Speranza, firmerà nelle prossime ore l’ordinanza per il cambio di colore delle regioni in base ai dati del nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. zona gialla Da lunedì 26, dunque, la maggior parte delle regioni italiane saranno zona gialla. Oltre la Campania, anche Abruzzo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) È, l’Italia si tinge di giallo. Il ministro della salute, Roberto, firmerà nelle prossime oreper il cambio di colore dellein base ai dati del nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità.Da lunedì 26, dunque, la maggior parte delleitaliane saranno. Oltre la Campania, anche Abruzzo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

