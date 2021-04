Isola 15 | l’opinione di Isa sull’undicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Fondamentalmente il momento in cui Matteo Diamante fa il gesto che sta per ‘ma che due cogliooooooni‘ mi sembra il momento che più riflette il modo in cui ho vissuto ladell’di ieri. Ma che due coglioni. Ma che due palle infinite. No, davvero, io per scriveredevo un attimo ripercorrere con la mente i momenti centrali dellaper poi commentarli, no? Ecco, io ripercorro, ripercorro ma non trovo nessun momento centrale perché fondamentalmente in oltre 3 ore di programma non è successo una mazza di niente. E’ assurdo, ci vuole quasi del talento per riuscire a non tirar fuori spunti interessanti in oltre 3 ore di diretta differita. L’unica cosa che continua ad affascinarmi di questo reality è la totale impossibilità da parte dei concorrenti in gara di poter essere eliminati dal gioco, ormai ...