Condannato per abusi sessuali su ragazzine minorenni: era tra i bambini, a Santo Domingo (Di venerdì 23 aprile 2021) Era tra i 19 pedofili più ricercati al mondo Luciano Scibilia, 74 anni, è stato finalmente trovato ed arrestato a Santo Domingo dopo anni di latitanza grazie alla denuncia di una delle vittime. Getty Images / Spencer PlattLuciano Scibilia, 74 anni, è stato finalmente arrestato, ricercato a livello internazionale, si trovava infatti nella lista Europol dei 19 uomini più pericolosi tra i sex offender, nello specifico, violenza sessuale nei confronti di minori. La complessa indagine è stata svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia promossa dalla Direzione centrale della polizia criminale, guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi, in collaborazione con la Questura di Roma, delegata dalla Procura della capitale, che ha emesso l’ordine di esecuzione per 5 anni e 2 mesi di reclusione che l’uomo dovrà scontare. Scibilia ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Era tra i 19 pedofili più ricercati al mondo Luciano Scibilia, 74 anni, è stato finalmente trovato ed arrestato adopo anni di latitanza grazie alla denuncia di una delle vittime. Getty Images / Spencer PlattLuciano Scibilia, 74 anni, è stato finalmente arrestato, ricercato a livello internazionale, si trovava infatti nella lista Europol dei 19 uomini più pericolosi tra i sex offender, nello specifico, violenza sessuale nei confronti di minori. La complessa indagine è stata svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia promossa dalla Direzione centrale della polizia criminale, guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi, in collaborazione con la Questura di Roma, delegata dalla Procura della capitale, che ha emesso l’ordine di esecuzione per 5 anni e 2 mesi di reclusione che l’uomo dovrà scontare. Scibilia ...

meb : Ancora ricordo @GessicaNotaro in ospedale... oggi arriva la buona notizia: il suo ex Edson Tavares condannato a 15… - Mov5Stelle : La pensione minima di un ex lavoratore incensurato è uguale al vitalizio di un politico condannato per corruzione?… - Mov5Stelle : Al condannato #Formigoni la Commissione Contenziosa del Senato ha riconosciuto nuovamente il privilegio del vitaliz… - Pow_Wow_Indian : RT @byoblu: La Libertà è un diritto che va difeso e fatto valere ad ogni costo. La lettera di un partigiano condannato a morte, quella di G… - dariolodi2 : @Corriere Più lo guardo e più mi chiedo come sia stato possibile che questo individuo possa aver governato l'Italia… -