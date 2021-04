Roma non seppelisce i morti, manifesti e ira sui social (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - I manifesti disseminati in diversi punti della città, dall'Appio a San Lorenzo, passando per Ostiense e Monteverde, con il grido di dolore di Oberdan Zuccaroli insieme alle sorelle, "scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare". La denuncia straziante del parlamentare Pd Andrea Romano, che due mesi fa ha perso il figlio Dario e ancora non riesce a farlo seppellire. "Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo", spiega il deputato. Che poi accusa Virginia Raggi: "La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". La sindaca si è scusata: "Ciò che è accaduto alla famiglia di Andrea Romano e ad altre famiglie è ingiustificabile. Sono vicina a tutti loro". E ha reso noto di aver "convocato Ama che, mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini". Nel ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Idisseminati in diversi punti della città, dall'Appio a San Lorenzo, passando per Ostiense e Monteverde, con il grido di dolore di Oberdan Zuccaroli insieme alle sorelle, "scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare". La denuncia straziante del parlamentare Pd Andreano, che due mesi fa ha perso il figlio Dario e ancora non riesce a farlo seppellire. "Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo", spiega il deputato. Che poi accusa Virginia Raggi: "La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". La sindaca si è scusata: "Ciò che è accaduto alla famiglia di Andreano e ad altre famiglie è ingiustificabile. Sono vicina a tutti loro". E ha reso noto di aver "convocato Ama che, mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini". Nel ...

virginiaraggi : .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri… - UlisseRai1 : Michelangelo l'ha definito “disegno non umano, ma angelico”. All’interno del Pantheon tutto sembra studiato per col… - CarloCalenda : Roma ha 2774 anni. È la matrice dell’Occidente. Ma non la sentiamo nostra. Non ne andiamo fieri. Non ne abbiamo cur… - xManuelVanacore : @NandoPiscopo1 @ValerioDiStef91 @_enz29 @ACMDuivel Se io Napoli vince e Gattuso non si caga sotto come fece con noi… - BrownBurger : La Roma sta giocando una competizione e non è la Serie A. -