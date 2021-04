Un albergo di lusso al posto del Monte di Pietà, a Napoli. La protesta di Italia Nostra. Oggi un presidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) La possibile alienazione del Monte di Pietà a Napoli “rischia di diventare un albergo di lusso, incontra l’opposizione di cittadini, associazioni, comitati e sindacati”. A sostenerlo Italia Nostra che annuncia per Oggi alle 11 in via san Biagio dei Librai 114 il presidio organizzato da Cub Sallca (il sindacato autoorganizzato dei lavoratori del credito e delle assicurazioni, ndr) e a cui hanno aderito la sezione Antonio Iannello di Napoli di Italia Nostra e Set Napoli. “Fondato nel 1539 da alcuni nobili napoletani allo scopo di combattere l’usura, il Monte di Pietà – ricorda Italia Nostra – elargiva ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) La possibile alienazione deldi“rischia di diventare undi, incontra l’opposizione di cittadini, associazioni, comitati e sindacati”. A sostenerloche annuncia peralle 11 in via san Biagio dei Librai 114 ilorganizzato da Cub Sallca (il sindacato autoorganizzato dei lavoratori del credito e delle assicurazioni, ndr) e a cui hanno aderito la sezione Antonio Iannello didie Set. “Fondato nel 1539 da alcuni nobili napoletani allo scopo di combattere l’usura, ildi– ricorda– elargiva ...

Advertising

rosariosardella : Un palazzo settecentesco davanti al Colonnato di San Pietro del Bernini doveva diventare un hotel di lusso ma poi è… - GMagicalJourney : Quando entri in una stanza d’albergo e chiudi la porta, sai che c’è un segreto, un lusso, una fantasia. C’è il comf… - SoniaLaVera : RT @AIessandra__bb: @73deva73 Adesso fa delle dirette da un albergo di lusso (le sue puttanate le deve elargire in qualche modo). Un idiot… - 73deva73 : RT @AIessandra__bb: @73deva73 Adesso fa delle dirette da un albergo di lusso (le sue puttanate le deve elargire in qualche modo). Un idiot… - AIessandra__bb : @73deva73 Adesso fa delle dirette da un albergo di lusso (le sue puttanate le deve elargire in qualche modo). Un i… -