Lunedì torna la 'zona gialla' Ecco le 13 regioni che sperano

torna Lunedì prossimo la zona gialla, che sarà anche "rinforzata" con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che quasi sicuramente resterà alle ore 22), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto...

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì torna Zona gialla, dai ristoranti al cinema allo sport: le nuove regole SPETTACOLI Sempre dal 26 aprile anche il mondo dello spettacolo torna a vivere. Riaprono cinema, ... SCUOLA Da lunedì prossimo riaprono asili, materne e scuole medie, i presidenti delle regioni non ...

COVID, LUNEDI' TORNA LA ZONA GIALLA: ABRUZZO E ALTRE 12 REGIONI SPERANO NELLE RIAPERTURE ROMA - Torna lunedì prossimo la zona gialla, che sarà anche 'rinforzata' con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che dovrebbe restare alle 22), e ...

