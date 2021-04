Amici 20, Veronica Peparini in disaccordo con Alessandra Celentano (Di mercoledì 21 aprile 2021) SAMUELE PARLA CON LA SUA COACH Nel daytime di Amici 20 andato in onda il 21 Aprile su Italia 1, la coach Veronica Peparini ha un colloquio con il ballerino Samuele riguardo alla nuova sfida lanciata da Alessandra Celentano. LEGGI ANCHE Amici 20, LA BALLERINA GIULIA DÀ ESEMPIO DI FAIR PLAY: ECCO COSA È SUCCESSO SERENA VS SAMUELE Alessandra Celentano ha proposto alla squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, un guanto di sfida per il ballerino Samuele Barbetta. La Celentano ha sempre apprezzato le esibizioni di Samuele e questo non è una cosa che accade tutti i giorni. Questo però non placa la severità della maestra. Alessandra Celentano ha perciò ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) SAMUELE PARLA CON LA SUA COACH Nel daytime di20 andato in onda il 21 Aprile su Italia 1, la coachha un colloquio con il ballerino Samuele riguardo alla nuova sfida lanciata da. LEGGI ANCHE20, LA BALLERINA GIULIA DÀ ESEMPIO DI FAIR PLAY: ECCO COSA È SUCCESSO SERENA VS SAMUELEha proposto alla squadra capitanata dae Anna Pettinelli, un guanto di sfida per il ballerino Samuele Barbetta. Laha sempre apprezzato le esibizioni di Samuele e questo non è una cosa che accade tutti i giorni. Questo però non placa la severità della maestra.ha perciò ...

