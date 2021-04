Striscia la Notizia, Diletta Leotta riceve il Tapiro d’oro e smentisce le voci sulla crisi con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta ha ricevuto il suo sesto Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto la giornalista sportiva fuori lo stadio San Siro di Milano per consegnarle “il famoso premio”. Nelle scorse settimane la Leotta è stata al centro del gossip per la sua discussa relazione con Can Yaman. Da tempo ormai si rincorrono le voci su una loro presunta crisi. Dapprima si era ipotizzato che alla base di tutto ci fosse la forte gelosia dell’attore turco verso la sua fidanzata. Nelle scorse ore, però, si era fatta spazio un’alternativa, quella che Diletta non fosse così coinvolta da poter continuare questa storia d’amore. La rottura, quindi, sembrava essere ormai certa. A smentire ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 aprile 2021)ha ricevuto il suo sestoda parte dila. Valerio Staffelli ha raggiunto la giornalista sportiva fuori lo stadio San Siro di Milano per consegnarle “il famoso premio”. Nelle scorse settimane laè stata al centro del gossip per la sua discussa relazione con Can. Da tempo ormai si rincorrono lesu una loro presunta. Dapprima si era ipotizzato che alla base di tutto ci fosse la forte gelosia dell’attore turco verso la sua fidanzata. Nelle scorse ore, però, si era fatta spazio un’alternativa, quella chenon fosse così coinvolta da poter continuare questa storia d’amore. La rottura, quindi, sembrava essere ormai certa. A smentire ...

Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman: "Il matrimonio non è saltato, sono molto felice" Can Yaman e Diletta Leotta si amano e il matrimonio non è saltato. Dopo le insistenti voci sulla crisi e la rottura , la giornalista sportiva confida a Valerio Staffelli, invaio di Striscia la Notizia , di essere felice al fianco della star di Daydreamer e mette a tacere tutte le indiscrezioni. Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman La storia d'amore tra Can Yaman e ...

Striscia la Notizia, Diletta Leotta riceve il Tapiro d’oro e smentisce le voci sulla crisi con Can Yaman Diletta Leotta ha ricevuto il suo sesto Tapiro d'oro da parte di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto la giornalista sportiva ...

