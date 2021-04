Scuola: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri'... - Il_Nobile : @37Paro86 @MediasetTgcom24 Nella mia città a Verona hanno stretto un accordo con moltissime aziende di bus privati… - PantheonVerona : L'ESU di Verona promuove la 'Scuola di Autoimprenditoria online', in programma, il 20 e 21 aprile. L'obiettivo del… - valeria__bosco : RT @confartigiavr: Nuove tutele su #lavoroagile, #congedi per genitori e #bonus per servizi #babysitting, in caso di figli a casa da scuola… - Travagliato : RT @_MicroMega_: A Verona un’alunna bendata per un’interrogazione. Cos’è diventata la nostra #scuola se accadono cose simili? Servono inter… -