MILAN-SASSUOLO: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News (Di martedì 20 aprile 2021) Manca poco a MILAN-SASSUOLO, 32^ giornata del campionato di Serie A. Nella video News 10 curiosità sulla sfida di San Siro in soli 90 secondi. Partita molto importante per il MILAN, che può sfruttare altri scontri diretti. Calcio d’inizio alle... Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Manca poco a, 32^ giornata del campionato di Serie A. Nella video10sulla sfida di San Siro in soli 90. Partita molto importante per il, che può sfruttare altri scontri diretti. Calcio d’inizio alle...

Advertising

infoitsport : Milan, il Sassuolo spara alto per Scamacca: 40 milioni potrebbero non bastare - infoitsport : Verso Milan-Sassuolo: due giocatori scalpitano, Pioli ci pensa - infoitsport : Probabili formazioni Milan-Sassuolo: aggiornamenti - infoitsport : Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il rinnovo oggi o dopo il Sassuolo - infoitsport : Risultato Esatto Milan-Sassuolo e Quote Serie A 2021 -