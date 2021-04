Microsoft xCloud Beta per iPhone e iPad sarà lanciato questa settimana (Di martedì 20 aprile 2021) A partire da oggi, Microsoft inizierà a inviare inviti a membri selezionati di Xbox Game Pass Ultimate per testare la Beta limitata di Xbox Cloud Gaming per iPhone, iPad e PC Windows 10 utilizzando un browser web. Gli inviti saranno emessi su base continua per i giocatori in tutti i 22 paesi supportati. La nuova piattaforma di cloud gaming in-browser sarà disponibile su xbox.com/play, e funzionerà in Safari, Google Chrome e Microsoft Edge. Microsoft prevede di “iterare rapidamente” sulla Beta, e aprire a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi. I giochi saranno giocabili tramite un controller o controlli touch per più di 50 giochi all’inizio. questa sarà la prima volta che Xbox Game Streaming ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 aprile 2021) A partire da oggi,inizierà a inviare inviti a membri selezionati di Xbox Game Pass Ultimate per testare lalimitata di Xbox Cloud Gaming pere PC Windows 10 utilizzando un browser web. Gli inviti saranno emessi su base continua per i giocatori in tutti i 22 paesi supportati. La nuova piattaforma di cloud gaming in-browserdisponibile su xbox.com/play, e funzionerà in Safari, Google Chrome eEdge.prevede di “iterare rapidamente” sulla, e aprire a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi. I giochi saranno giocabili tramite un controller o controlli touch per più di 50 giochi all’inizio.la prima volta che Xbox Game Streaming ...

