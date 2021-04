Cosa fare per non infettarsi a scuola (Di martedì 20 aprile 2021) Abbiamo riaperto le scuole, con un “rischio calcolato”, sappiamo rischio zero non esiste, ma esiste il rischio certo. In mezzo c’è tutto il mondo del contenimento del rischio. Agli estremi ci sono gli alibi. Riapriamo le scuole, sono la prima a dirlo addirittura dal marzo scorso. Purché lo si faccia ventilando e si diano informazioni e mezzi alle scuole. Sennò non è rischio calcolato, è rischio sicuro. Il problema è che già stiamo facendo ammalare minori. Una fetta consistente dei nuovi positivi ha tra 0 e 19 anni. E sia chiaro: il Covid non è un tagliando, è una malattia. Cerchiamo di darle noi le indicazioni che né le autorità sanitarie né il Ministero dell’Istruzione si decidono a dare. Questo articolo è diretto soprattutto ai dirigenti scolastici e ai colleghi docenti. Premessa: il Covid si trasmette via aria, sospeso nell’aerosol, in maniera molto, molto minore il contagio arriva ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Abbiamo riaperto le scuole, con un “rischio calcolato”, sappiamo rischio zero non esiste, ma esiste il rischio certo. In mezzo c’è tutto il mondo del contenimento del rischio. Agli estremi ci sono gli alibi. Riapriamo le scuole, sono la prima a dirlo addirittura dal marzo scorso. Purché lo si faccia ventilando e si diano informazioni e mezzi alle scuole. Sennò non è rischio calcolato, è rischio sicuro. Il problema è che già stiamo facendo ammalare minori. Una fetta consistente dei nuovi positivi ha tra 0 e 19 anni. E sia chiaro: il Covid non è un tagliando, è una malattia. Cerchiamo di darle noi le indicazioni che né le autorità sanitarie né il Ministero dell’Istruzione si decidono a dare. Questo articolo è diretto soprattutto ai dirigenti scolastici e ai colleghi docenti. Premessa: il Covid si trasmette via aria, sospeso nell’aerosol, in maniera molto, molto minore il contagio arriva ...

